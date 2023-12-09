Украинские боевики с шевронами, на которых изображён флаг Соединённых Штатов, были уничтожены в районе села Богдановка в Донецкой Народной Республике.

Об этом рассказал командир одного из отрядов подразделения «Север-V» Южной группировки войск с позывным Чибилия.

Как пишет РИА Новости, он продемонстрировал шевроны с флагами США с ликвидированных на позициях ВСУ бойцов противника.

По словам командира, скорее всего это шевроны наёмников.

Как сообщила ранее организация Declassified UK со ссылкой на журналиста Збигнева Парафьяновича, один из польских министров рассказал, что в марте прошлого года во время поездки на Украину столкнулся с британским спецназом.

4 декабря советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что украинская армия укрепила группировку под Горловкой подразделением из нескольких десятков иностранных наёмников.