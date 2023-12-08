Messenger: чиновники США и Украины обсуждали разногласия Зеленского и Залужного

Американские и украинские чиновники на встречах в прошлом месяце обсуждали трения, возникшие между Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным.

Об этом сообщает The Messenger со ссылкой на источники.

Как утверждается, обсуждалось в том числе то, как эта напряжённость может повлиять на конфликт.

«Официальные лица США отметили, что такая военно-политическая напряжённость не является чем-то необычным в военное время и что раскол на Украине ещё не достиг критической точки», — пишет портал.

Также, по данным издания, американские чиновники предложили пересмотреть позицию Вашингтона, согласно которой Украина должна определять условия победы в конфликте.