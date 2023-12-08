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Messenger: в США могут пересмотреть позицию об условиях «победы Киева»

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Американские чиновники предложили пересмотреть позицию Вашингтона, согласно которой Украина должна определять условия победы в конфликте, пишет портал The Messenger со ссылкой на источники.
Messenger: в США могут пересмотреть позицию об условиях «победы Киева»
  • AP
  • © Felipe Dana

Как утверждается в статье, американские официальные лица в прошлом месяце провели встречи с украинскими коллегами.

Во время переговоров они пришли к выводу, что продолжавшееся несколько месяцев контрнаступление против российских сил «не достигло своих целей и зашло в тупик», пишут авторы.

«Американские участники встречи даже предложили пересмотреть давнюю политику США, позволяющую Украине определять условия победы в войне, учитывая ограниченные успехи», — отмечают журналисты.

По словам обозревателя Лукаса Лейроса, политики из стран Запада, а также западные СМИ постепенно готовят общественность к неизбежному поражению украинских властей.

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