СБУ предъявила Жоге обвинения в госизмене после беседы с Путиным

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила Герою ДНР Артёму Жоге обвинения в государственной измене после беседы с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом украинская спецслужба сообщила в своём Telegram.

«Служба безопасности задокументировала новые преступления... Жоги», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что он обвиняется в коллаборационизме.

8 декабря Путин, отвечая на призыв спикера парламента ДНР, Героя ДНР Артёма Жоги участвовать в очередных президентских выборах в 2024 году, отметил, что сейчас такое время, когда нужно принимать решение, поэтому он будет баллотироваться.