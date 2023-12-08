СБУ предъявила Жоге обвинения в госизмене после беседы с Путиным
- РИА Новости
Об этом украинская спецслужба сообщила в своём Telegram.
«Служба безопасности задокументировала новые преступления... Жоги», — отмечается в заявлении.
Уточняется, что он обвиняется в коллаборационизме.
8 декабря Путин, отвечая на призыв спикера парламента ДНР, Героя ДНР Артёма Жоги участвовать в очередных президентских выборах в 2024 году, отметил, что сейчас такое время, когда нужно принимать решение, поэтому он будет баллотироваться.