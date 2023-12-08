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СБУ предъявила Жоге обвинения в госизмене после беседы с Путиным

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Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила Герою ДНР Артёму Жоге обвинения в государственной измене после беседы с президентом России Владимиром Путиным.
СБУ предъявила Жоге обвинения в госизмене после беседы с Путиным
  • РИА Новости

Об этом украинская спецслужба сообщила в своём Telegram.

«Служба безопасности задокументировала новые преступления... Жоги», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что он обвиняется в коллаборационизме. 

8 декабря Путин, отвечая на призыв спикера парламента ДНР, Героя ДНР Артёма Жоги участвовать в очередных президентских выборах в 2024 году, отметил, что сейчас такое время, когда нужно принимать решение, поэтому он будет баллотироваться.

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