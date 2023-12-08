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El Mundo: Украина поняла опасность столь сильной зависимости от союзников

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Киев осознал, что такая сильная зависимость от союзников представляет для Украины опасность. Такой точкой зрения поделился соучредитель аналитического центра по геополитике Silverado Policy Accelerator Дмитрий Альперович.
El Mundo: Украина поняла опасность столь сильной зависимости от союзников
  • AP
  • © Libkos

В интервью испанской газете El Mundo аналитик отметил, что осознать это Киеву помогла ситуация, которую можно наблюдать в конгрессе США. Там до сих пор не согласовали помощь Украине.

На вопрос, понял ли Киев опасность столь сильной зависимости от союзников, собеседник издания ответил утвердительно.

Альперович добавил, что в Киеве также понимают, что союзники не планируют давать Украине ракеты, способные достичь России.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что через несколько недель США исчерпают ресурсы для помощи Украине.

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