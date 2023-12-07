Глава МИД Армении готов встретиться с коллегой из Азербайджана в США
- РИА Новости
В релизе, опубликованном по итогам встречи Мирзояна с советником Госдепа США по переговорам на Кавказе Луисом Боно, указывается, что в ходе беседы были подняты вопросы, связанные с региональной безопасностью и стабильностью.
«Были обсуждены последние события в процессе регулирования отношений между Арменией и Азербайджаном и подходы сторон к проекту мирного договора. Армянская сторона положительно отреагировала на предложение госсекретаря США Энтони Блинкена о встрече министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Вашингтоне», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что власти Армении и Азербайджана продолжат переговоры для установления взаимного доверия.