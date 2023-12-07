RT в Telegram
Подпишись

Глава МИД Армении готов встретиться с коллегой из Азербайджана в США

Короткая ссылка
Глава Министерства иностранных дел Армении Арарат Мирзоян выразил готовность встретиться с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Вашингтоне. Информацию об этом предоставила пресс-служба МИД Армении.
Глава МИД Армении готов встретиться с коллегой из Азербайджана в США
  • РИА Новости

В релизе, опубликованном по итогам встречи Мирзояна с советником Госдепа США по переговорам на Кавказе Луисом Боно, указывается, что в ходе беседы были подняты вопросы, связанные с региональной безопасностью и стабильностью.

«Были обсуждены последние события в процессе регулирования отношений между Арменией и Азербайджаном и подходы сторон к проекту мирного договора. Армянская сторона положительно отреагировала на предложение госсекретаря США Энтони Блинкена о встрече министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Вашингтоне», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что власти Армении и Азербайджана продолжат переговоры для установления взаимного доверия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить