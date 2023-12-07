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Ереван и Баку продолжат переговоры для установления доверия

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Власти Армении и Азербайджана продолжат переговоры для установления доверия между Ереваном и Баку, заявили аппараты премьер-министра и президента республик.
Ереван и Баку продолжат переговоры для установления доверия
  • Gettyimages.ru

Как сообщает Sputnik Армения, призывают международное сообщество поддержать их усилия, которые будут содействовать установлению взаимного доверия между двумя странами и позитивно воздействовать на весь Южно-Кавказский регион.

7 декабря стало известно, что Армения и Азербайджан в качестве жеста доброй воли освободили военнопленных каждой из республик: Баку отпускает 32 армянских военнослужащих, Ереван — двух военных азербайджанских ВС. 

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