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Армения и Азербайджан обменялись задержанными военнослужащими

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Армения и Азербайджан в качестве жеста доброй воли освободили военнопленных каждой из республик: Баку отпускает 32 армянских военнослужащих, Ереван — двух военных азербайджанских ВС. 
Армения и Азербайджан обменялись задержанными военнослужащими
  • Gettyimages.ru

Как пишет Sputnik Армения, об этом говорится в совместном заявлении аппаратов премьер-министра Армении и президента Азербайджана.

Sputnik Азербайджан при этом отмечает, что из переданных Армении 32 лиц 26 были арестованы в декабре 2020 года в районе Гадрута, а остальные шесть были задержаны на границе в разное время.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев ранее заявил, что Азербайджан не хочет войны с Арменией, в этом отношении должны быть гарантии.

5 декабря нормализация отношений Еревана и Баку стала темой переговоров глав МИД России и Азербайджана Сергея Лаврова и Джейхуна Байрамова.

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