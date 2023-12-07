Армения и Азербайджан обменялись задержанными военнослужащими

Армения и Азербайджан в качестве жеста доброй воли освободили военнопленных каждой из республик: Баку отпускает 32 армянских военнослужащих, Ереван — двух военных азербайджанских ВС.

Как пишет Sputnik Армения, об этом говорится в совместном заявлении аппаратов премьер-министра Армении и президента Азербайджана.

Sputnik Азербайджан при этом отмечает, что из переданных Армении 32 лиц 26 были арестованы в декабре 2020 года в районе Гадрута, а остальные шесть были задержаны на границе в разное время.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев ранее заявил, что Азербайджан не хочет войны с Арменией, в этом отношении должны быть гарантии.

5 декабря нормализация отношений Еревана и Баку стала темой переговоров глав МИД России и Азербайджана Сергея Лаврова и Джейхуна Байрамова.