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В «Укрэнерго» заявили о дефиците в энергосистеме Украины

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В украинской энергетической компании «Укрэнерго» заявили о дефиците в энергосистеме Украины.
В «Укрэнерго» заявили о дефиците в энергосистеме Украины
  • РИА Новости

«Сегодня похолодание увеличило потребление. Это привело к возникновению дефицита в энергосистеме», — отметила компания в своём Telegram.

«Укрэнерго», оценив ситуацию как «сложную», запросила помощь у Словакии, Румынии и Польши.

«С 11 до 19:00 для сбалансирования энергосистемы будет применена аварийная помощь из Словакии, Румынии, Польши. Потребляйте электроэнергию бережливо!» — указывается в заявлении.

В конце ноября в «Укрэнерго» призвали жителей к экономии электроэнергии.

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