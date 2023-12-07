В «Укрэнерго» заявили о дефиците в энергосистеме Украины

В украинской энергетической компании «Укрэнерго» заявили о дефиците в энергосистеме Украины.

«Сегодня похолодание увеличило потребление. Это привело к возникновению дефицита в энергосистеме», — отметила компания в своём Telegram.

«Укрэнерго», оценив ситуацию как «сложную», запросила помощь у Словакии, Румынии и Польши.

«С 11 до 19:00 для сбалансирования энергосистемы будет применена аварийная помощь из Словакии, Румынии, Польши. Потребляйте электроэнергию бережливо!» — указывается в заявлении.

В конце ноября в «Укрэнерго» призвали жителей к экономии электроэнергии.