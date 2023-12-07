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Пленный солдат ВСУ: командиры управляют подразделениями дистанционно

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Взятый в плен военнослужащий 17-й бригады ВСУ Артём Слабченко заявил, что командиры ВСУ отказываются появляться на передовой и отдают свои приказы дистанционно.
Пленный солдат ВСУ: командиры управляют подразделениями дистанционно
  • AP

«Командиров тоже не видно в глаза — не приезжают, не показываются, дистанционно управляют», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он отметил, что на передовую не доезжает волонтёрская помощь, так как она оседает «где-то там, где командиры».

По словам пленного, в его бригаде всё очень сложно, моральных дух и психологическое состояние у солдат плохое.

«Никто воевать не хочет. Все болеют. Инвалидов много, потерь много, 300-х много. Без вести пропавших много тоже», — рассказал он, добавив, что всё плохо также и с обеспечением.

Ранее взятый в плен украинский морской пехотинец Роман Вертово выразил мнение, что украинцам надо идти на Киев «топить в Днепре» нынешние власти.

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