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Военкор RT показал уникальные снаряды, разработанные в школе спецназа «Ахмат»

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Военкор RT Влад Андрица показал на видео уникальные боеприпасы, «ахматки» и «психопатки», которые были разработаны вручную в школе аэроразведки спецназа «Ахмат».
Военкор RT показал уникальные снаряды, разработанные в школе спецназа «Ахмат»
  • RT

Сбором снарядов занимается командир FPV-направления и взрывотехник с позывным Псих. Он рассказал, что «ахматки» стали заменой ВОГ-17 и ВОГ-25: один боеприпас делает работу десяти ВОГов.

«Психопатки» являются более мощными и подходят для атак по технике и блиндажам противника, их осколки разлетаются на 360 градусов.

На текущий момент «ахматки» проходят испытания, скоро их отправят в подразделения.

Ранее RT опубликовал видео боя танкистов 1-й танковой армии на Купянском направлении.

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