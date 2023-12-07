Военкор RT показал уникальные снаряды, разработанные в школе спецназа «Ахмат»
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Сбором снарядов занимается командир FPV-направления и взрывотехник с позывным Псих. Он рассказал, что «ахматки» стали заменой ВОГ-17 и ВОГ-25: один боеприпас делает работу десяти ВОГов.
«Психопатки» являются более мощными и подходят для атак по технике и блиндажам противника, их осколки разлетаются на 360 градусов.
На текущий момент «ахматки» проходят испытания, скоро их отправят в подразделения.
Ранее RT опубликовал видео боя танкистов 1-й танковой армии на Купянском направлении.