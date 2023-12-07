ВС России «Ланцетами» уничтожили две РЛС ВСУ и станцию связи на правом берегу Днепра

Подразделения ВДВ уничтожили при помощи «Ланцетов» две радиолокационные станции СТ-68 и П-18, а также мобильную станцию связи ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Минобороны России. Кроме того, тульские десантники уничтожили под Соледаром гаубицу ВСУ западного производства. Ранее в BI заявили, что дроны «Ланцет» становятся всё большей угрозой для ВСУ.