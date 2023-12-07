ВС России «Ланцетами» уничтожили две РЛС ВСУ и станцию связи на правом берегу Днепра
Подразделения ВДВ уничтожили при помощи «Ланцетов» две радиолокационные станции СТ-68 и П-18, а также мобильную станцию связи ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
Кроме того, тульские десантники уничтожили под Соледаром гаубицу ВСУ западного производства.
Ранее в BI заявили, что дроны «Ланцет» становятся всё большей угрозой для ВСУ.
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