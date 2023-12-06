Экс-премьер Молдавии предупредил граждан о переплате за газ из-за ошибок властей

Ошибки Кишинёва привели к тому, что жители Молдавии снова будут вынуждены переплачивать за газ. Такое мнение в своих соцсетях высказал бывший премьер-министр республики Ион Кику.

По его словам, власти Молдавии с 2022 года закупают газ по завышенным ценам у европейских поставщиков.

Кику также напомнил, что в прошлом году предприятие «Энергоком», которое курировал бывший вице-премьер Молдавии Андрей Спыну, закупило газ впрок, задействовав кредиты Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по двойной цене.

«Вот история повторяется. На прошлой неделе правительство одобрило проект внесения поправок в закон о госбюджете на 2023 год, которые увеличивают потолок государственного долга на 6 млрд леев ($300 млн), чтобы «Энергоком» снова мог взять кредит у ЕБРР на закупку «газа на запас»», — цитирует его ТАСС.

Ранее бывший премьер-министр Молдавии Владимир Филат обвинил правительство в попытках разделить общество на два лагеря.

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