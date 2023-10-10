Экс-премьер Молдавии обвинил власти в попытках разделить общество на два лагеря

Бывший молдавский премьер-министр, председатель Либерально-демократической партии Владимир Филат обвинил власти республики в попытках разделить общество на два лагеря.

Об этом он сказал в ходе брифинга.

«Правительство Молдавии продолжает делить общество на хороших людей и врагов, партия «Действие и солидарность» хочет, чтобы мы разделились, потому что, объединившись, мы представляем для них опасность», — цитирует его РИА Новости.

Молдавии нужно правительство, которое способно остановить политическую войну в стране, а также обеспечить уважение прав и свобод человека, деполитизировать общественные институты и превратить их в учреждения, которые служат гражданам, отметил экс-премьер.

Также он считает, что власти Молдавии должны заняться решением основных проблем, в числе которых массовый отъезд молодёжи, нищета, инертная экономика.

Филат добавил, что Молдавии нужен объединяющий национальный компромисс. По его мнению, это поможет жителям республики вместе шагнуть навстречу будущему, к общему социальному и экономическому прогрессу.

Ранее члены оппозиционного Блока коммунистов и социалистов Молдавии покинули заседание парламента в знак протеста против планов правящей партии внести изменения в избирательный кодекс.