Экс-премьер Молдавии обвинил власти в попытках разделить общество на два лагеря
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Об этом он сказал в ходе брифинга.
«Правительство Молдавии продолжает делить общество на хороших людей и врагов, партия «Действие и солидарность» хочет, чтобы мы разделились, потому что, объединившись, мы представляем для них опасность», — цитирует его РИА Новости.
Молдавии нужно правительство, которое способно остановить политическую войну в стране, а также обеспечить уважение прав и свобод человека, деполитизировать общественные институты и превратить их в учреждения, которые служат гражданам, отметил экс-премьер.
Также он считает, что власти Молдавии должны заняться решением основных проблем, в числе которых массовый отъезд молодёжи, нищета, инертная экономика.
Филат добавил, что Молдавии нужен объединяющий национальный компромисс. По его мнению, это поможет жителям республики вместе шагнуть навстречу будущему, к общему социальному и экономическому прогрессу.
Ранее члены оппозиционного Блока коммунистов и социалистов Молдавии покинули заседание парламента в знак протеста против планов правящей партии внести изменения в избирательный кодекс.