Оппозиционеры покинули заседание парламента Молдавии в знак протеста

Члены оппозиционного Блока коммунистов и социалистов Молдавии покинули заседание парламента в знак протеста против планов правящей партии внести изменения в избирательный кодекс.

Об этом сообщило РИА Новости.

Отмечается, что на заседание парламента вынесен вопрос запрета оппозиционерам из партии «Шор», признанной в Молдавии неконституционной, участвовать в выборах. Сами члены партии «Шор» бойкотируют заседания.

Вице-спикер парламента от Блока коммунистов и социалистов Влад Батрынча отметил, что у всех партий должны быть равные права на участие в выборах.

«А они уже этого лишены, значит, легитимность этих выборов под сомнением. Местные выборы рискуют оказаться под сомнением. Мы оставляем вас одних, фракция БКС покидает заседание», — подчеркнул он.

Также Батрынча отметил, что в оппозиционном блоке не поняли решения комиссии по ЧП по установке критериев участия в выборах. По его словам, эта комиссия была создана для других целей.

«Дошли до абсурда, когда комиссия, созданная для экстренного принятия решений в энергетике, меняет избирательный кодекс», — отметил вице-спикер.

Ранее сообщалось, что в Молдавии правительственная комиссия по ЧП внесла поправки в избирательный кодекс с целью недопуска к выборам, которые состоятся 5 ноября, сторонников оппозиционера Илана Шора.