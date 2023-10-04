Оппозиционеры покинули заседание парламента Молдавии в знак протеста
- РИА Новости
Об этом сообщило РИА Новости.
Отмечается, что на заседание парламента вынесен вопрос запрета оппозиционерам из партии «Шор», признанной в Молдавии неконституционной, участвовать в выборах. Сами члены партии «Шор» бойкотируют заседания.
Вице-спикер парламента от Блока коммунистов и социалистов Влад Батрынча отметил, что у всех партий должны быть равные права на участие в выборах.
«А они уже этого лишены, значит, легитимность этих выборов под сомнением. Местные выборы рискуют оказаться под сомнением. Мы оставляем вас одних, фракция БКС покидает заседание», — подчеркнул он.
Также Батрынча отметил, что в оппозиционном блоке не поняли решения комиссии по ЧП по установке критериев участия в выборах. По его словам, эта комиссия была создана для других целей.
«Дошли до абсурда, когда комиссия, созданная для экстренного принятия решений в энергетике, меняет избирательный кодекс», — отметил вице-спикер.
Ранее сообщалось, что в Молдавии правительственная комиссия по ЧП внесла поправки в избирательный кодекс с целью недопуска к выборам, которые состоятся 5 ноября, сторонников оппозиционера Илана Шора.