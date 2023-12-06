Российские военные уничтожили до 55 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении
- РИА Новости
В оборонном ведомстве уточнили, что в районе населённого пункта Червоная Диброва российские военные нанесли поражение штурмовой группе 63-й механизированной бригады ВСУ.
Также на Краснолиманском направлении авиация группировки нанесла удары по сосредоточению живой силы и огневых средств противника в районе Серебрянского лесничества.
«Потери противника составили до 55 националистов и два автомобиля», — говорится в сообщении.
Ранее подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ снизили интенсивность на Краснолиманском направлении.