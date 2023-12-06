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Российские военные уничтожили до 55 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении

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Подразделения группировки войск «Центр» при поддержке артиллерии и авиации уничтожили до 55 бойцов ВСУ, а также два автомобиля на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Российские военные уничтожили до 55 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении
  • РИА Новости

В оборонном ведомстве уточнили, что в районе населённого пункта Червоная Диброва российские военные нанесли поражение штурмовой группе 63-й механизированной бригады ВСУ.

Также на Краснолиманском направлении авиация группировки нанесла удары по сосредоточению живой силы и огневых средств противника в районе Серебрянского лесничества.

«Потери противника составили до 55 националистов и два автомобиля», — говорится в сообщении.

Ранее подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ снизили интенсивность на Краснолиманском направлении.

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