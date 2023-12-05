RT в Telegram
Подпишись

Марочко: ВСУ снизили интенсивность огня на Краснолиманском направлении

Короткая ссылка
Украинские военные снизили интенсивность артиллерийского огня из западного оружия на Краснолиманском направлении, рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Марочко: ВСУ снизили интенсивность огня на Краснолиманском направлении
  • AP
  • © Evgeniy Maloletka

«На Сватово-Кременском участке на многих участках вооружённые формирования Украины снизили интенсивность обстрелов с применением западных образцов артиллерийских орудий», — цитирует его РИА Новости.

Марочко считает, что это произошло из-за неблагоприятных погодных условий. На текущий момент для украинских артиллеристов затруднена доставка боекомплекта, перемещение на огневые рубежи и корректировка огня беспилотниками.

Ранее сообщалось, что экипажи танков Т-80БВМ группировки войск «Центр» сорвали ротацию ВСУ на Краснолиманском направлении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить