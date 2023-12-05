Марочко: ВСУ снизили интенсивность огня на Краснолиманском направлении
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«На Сватово-Кременском участке на многих участках вооружённые формирования Украины снизили интенсивность обстрелов с применением западных образцов артиллерийских орудий», — цитирует его РИА Новости.
Марочко считает, что это произошло из-за неблагоприятных погодных условий. На текущий момент для украинских артиллеристов затруднена доставка боекомплекта, перемещение на огневые рубежи и корректировка огня беспилотниками.
Ранее сообщалось, что экипажи танков Т-80БВМ группировки войск «Центр» сорвали ротацию ВСУ на Краснолиманском направлении.