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Марочко: военные ВСУ подорвались на собственном минном поле около Кременной

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Подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что группа украинских военных подорвалась на своём же минном поле у села Червоная Диброва юго-западнее города Кременная.
Марочко: военные ВСУ подорвались на собственном минном поле около Кременной
  • AP
  • © Libkos

Об этом он рассказал РИА Новости.

«При проведении рекогносцировки на местности в районе Червоная Диброва группа украинских боевиков, прибывшая по ротации, зашла на своё минное поле, которое, скорее всего, не было обозначено на карте», — отметил Марочко.

По его словам, в результате подрыва украинцев на минах ранения получили трое военных. От полученных травм один военнослужащий скончался, и его тело бросили прямо на минном поле.

Ранее Марочко заявил, что Киев скрывает потери ВСУ, учитывая погибших как пропавших без вести.

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