Марочко: военные ВСУ подорвались на собственном минном поле около Кременной
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Об этом он рассказал РИА Новости.
«При проведении рекогносцировки на местности в районе Червоная Диброва группа украинских боевиков, прибывшая по ротации, зашла на своё минное поле, которое, скорее всего, не было обозначено на карте», — отметил Марочко.
По его словам, в результате подрыва украинцев на минах ранения получили трое военных. От полученных травм один военнослужащий скончался, и его тело бросили прямо на минном поле.
Ранее Марочко заявил, что Киев скрывает потери ВСУ, учитывая погибших как пропавших без вести.