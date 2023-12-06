Марочко: военные ВСУ подорвались на собственном минном поле около Кременной

Подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что группа украинских военных подорвалась на своём же минном поле у села Червоная Диброва юго-западнее города Кременная.

Об этом он рассказал РИА Новости.

«При проведении рекогносцировки на местности в районе Червоная Диброва группа украинских боевиков, прибывшая по ротации, зашла на своё минное поле, которое, скорее всего, не было обозначено на карте», — отметил Марочко.

По его словам, в результате подрыва украинцев на минах ранения получили трое военных. От полученных травм один военнослужащий скончался, и его тело бросили прямо на минном поле.

Ранее Марочко заявил, что Киев скрывает потери ВСУ, учитывая погибших как пропавших без вести.