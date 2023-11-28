Подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что Киев скрывает реальные потери в рядах Вооружённых сил Украины, учитывая погибших как пропавших без вести.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, офицеры отделов комплектования ВФУ, которые ведут учёт потерь личного состава, с момента спецоперации начали вести двойную бухгалтерию.

Таким образом, как рассказал Марочко, ГШ МО Украины отдал распоряжение под грифом «секретно» о переносе части погибших в графу пропавших без вести с определёнными пометками.

Ранее экс-постпред США при НАТО Иво Даалдер призвал Запад отказаться от стратегии возвращения Украине утраченных территорий военным путём и сосредоточиться на предоставлении гарантий безопасности для Киева.

Президент Совета по международным отношениям США Ричард Хаас призвал украинские власти смириться с потерей территорий и сосредоточиться на сохранении подконтрольных им субъектов.