CNN: провалы ВСУ могут лишить Украину финансирования США
- AP
- © Efrem Lukatsky
По мнению журналиста, падение рейтингов Джо Байдена тоже ограничивает его возможности продолжать масштабную помощь Украине.
«Тем временем неспособность Украины превратить своё давно обещанное контрнаступление в конкретные достижения заставила скептиков относительно увеличения помощи задаться вопросом, эффективно ли она используется», — считает он.
Как ранее писала газета The Washington Post, во время планирования контрнаступления ВСУ между американскими и украинскими властями наблюдались сильные разногласия по поводу стратегии, тактики и тайминга боевых действий.
В частности, украинцы «колебались, утверждая, что они не готовы к этому без дополнительного вооружения и подготовки».