CNN: провалы ВСУ могут лишить Украину финансирования США

Неспособность Украины превратить своё давно обещанное контрнаступление в конкретные достижения на фронте заставляют скептиков в конгрессе США усомниться в том, насколько эффективно продолжать выделять Киеву помощь, считает аналитик CNN Стивен Коллинсон.

По мнению журналиста, падение рейтингов Джо Байдена тоже ограничивает его возможности продолжать масштабную помощь Украине.

«Тем временем неспособность Украины превратить своё давно обещанное контрнаступление в конкретные достижения заставила скептиков относительно увеличения помощи задаться вопросом, эффективно ли она используется», — считает он.

Как ранее писала газета The Washington Post, во время планирования контрнаступления ВСУ между американскими и украинскими властями наблюдались сильные разногласия по поводу стратегии, тактики и тайминга боевых действий.

В частности, украинцы «колебались, утверждая, что они не готовы к этому без дополнительного вооружения и подготовки».