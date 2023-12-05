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CNN: провалы ВСУ могут лишить Украину финансирования США

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Неспособность Украины превратить своё давно обещанное контрнаступление в конкретные достижения на фронте заставляют скептиков в конгрессе США усомниться в том, насколько эффективно продолжать выделять Киеву помощь, считает аналитик CNN Стивен Коллинсон.
CNN: провалы ВСУ могут лишить Украину финансирования США
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

По мнению журналиста, падение рейтингов Джо Байдена тоже ограничивает его возможности продолжать масштабную помощь Украине.

«Тем временем неспособность Украины превратить своё давно обещанное контрнаступление в конкретные достижения заставила скептиков относительно увеличения помощи задаться вопросом, эффективно ли она используется», — считает он.

Как ранее писала газета The Washington Post, во время планирования контрнаступления ВСУ между американскими и украинскими властями наблюдались сильные разногласия по поводу стратегии, тактики и тайминга боевых действий.

В частности, украинцы «колебались, утверждая, что они не готовы к этому без дополнительного вооружения и подготовки».

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