МВД взяло на контроль дело участника СВО Бабкова, который не мог получить паспорт России
- globallookpress.com
- © Vladimir Baranov
Об этом в своём Telegram-канале проинформировала официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.
Бабкова пригласили посетить 6 декабря миграционное подразделение в Свердловской области, где у него примут документы для оформления временного убежища.
После этого будет проработан вопрос о предоставлении ему российского гражданства.
По словам Александра Бабкова, с ним уже связался представитель миграционного управления, а юристы помогли составить заявление о приобретении гражданства.
«Спасибо RT, ваша статья вызвала большой резонанс. Завтра мне оформят временное убежище, я смогу устроиться на работу и не будет угрозы депортации. А в дальнейшем мне пообещали помочь с приобретением российского гражданства. Огромное всем человеческое спасибо», — рассказал Бабков RT.
Подробнее о ситуации Александра Бабкова — в материале RT.