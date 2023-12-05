МВД взяло на контроль дело участника СВО Бабкова, который не мог получить паспорт России

Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова взяла на контроль вопрос урегулирования правового статуса героя проекта «Не один на один» 53-летнего Александра Бабкова.

Об этом в своём Telegram-канале проинформировала официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.

Бабкова пригласили посетить 6 декабря миграционное подразделение в Свердловской области, где у него примут документы для оформления временного убежища.

После этого будет проработан вопрос о предоставлении ему российского гражданства.

По словам Александра Бабкова, с ним уже связался представитель миграционного управления, а юристы помогли составить заявление о приобретении гражданства.

«Спасибо RT, ваша статья вызвала большой резонанс. Завтра мне оформят временное убежище, я смогу устроиться на работу и не будет угрозы депортации. А в дальнейшем мне пообещали помочь с приобретением российского гражданства. Огромное всем человеческое спасибо», — рассказал Бабков RT.

Подробнее о ситуации Александра Бабкова — в материале RT.