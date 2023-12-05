RT в Telegram
Подпишись

МВД взяло на контроль дело участника СВО Бабкова, который не мог получить паспорт России

Короткая ссылка
Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова взяла на контроль вопрос урегулирования правового статуса героя проекта «Не один на один» 53-летнего Александра Бабкова.
МВД взяло на контроль дело участника СВО Бабкова, который не мог получить паспорт России
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

Об этом в своём Telegram-канале проинформировала официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.

Бабкова пригласили посетить 6 декабря миграционное подразделение в Свердловской области, где у него примут документы для оформления временного убежища.

После этого будет проработан вопрос о предоставлении ему российского гражданства.

По словам Александра Бабкова, с ним уже связался представитель миграционного управления, а юристы помогли составить заявление о приобретении гражданства.

«Спасибо RT, ваша статья вызвала большой резонанс. Завтра мне оформят временное убежище, я смогу устроиться на работу и не будет угрозы депортации. А в дальнейшем мне пообещали помочь с приобретением российского гражданства. Огромное всем человеческое спасибо», — рассказал Бабков RT.

Подробнее о ситуации Александра Бабкова — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить