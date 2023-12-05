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Forbes: в России производят огромное количество FPV-дронов для борьбы с ВСУ

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В России производят огромное количество FPV-беспилотников для борьбы с Вооружёнными силами Украины, пишет издание Forbes.
Forbes: в России производят огромное количество FPV-дронов для борьбы с ВСУ
  • РИА Новости

Как отметили в статье, эти дроны стали фирменным оружием украинского конфликта.

«Это самодельный атакующий беспилотник, с помощью которого отдельный пехотинец может наносить точные смертельные удары», — говорится в публикации.

В статье утверждается, что российские волонтёры производят до 1 тыс. FPV-дронов, оснащённых взрывчаткой, которые используются для нанесения ударов по находящимся в окопах солдатам ВСУ.

Ранее были опубликованы кадры уничтожения блиндажей ВСУ на Марьинском направлении FPV-дронами.

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