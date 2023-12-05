Forbes: в России производят огромное количество FPV-дронов для борьбы с ВСУ
- РИА Новости
Как отметили в статье, эти дроны стали фирменным оружием украинского конфликта.
«Это самодельный атакующий беспилотник, с помощью которого отдельный пехотинец может наносить точные смертельные удары», — говорится в публикации.
В статье утверждается, что российские волонтёры производят до 1 тыс. FPV-дронов, оснащённых взрывчаткой, которые используются для нанесения ударов по находящимся в окопах солдатам ВСУ.
Ранее были опубликованы кадры уничтожения блиндажей ВСУ на Марьинском направлении FPV-дронами.