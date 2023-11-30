Опубликованы кадры уничтожения дронами блиндажей ВСУ на Марьинском направлении
- РИА Новости
Боец с позывным Тишина рассказал военкору RT Владу Андрице, что военные 103-го полка ни на минуту не прекращают работу.
«Давим, постоянно давим. По всем радиоперехватам противник сдерживать наше наступление уже не может. Чувствуется превосходство», — сообщил он.
Ранее расчёт 152-мм гаубицы «Гиацинт-Б» Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожил бронеавтомобиль ВСУ западного производства на Запорожском направлении в районе Работина.