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Опубликованы кадры уничтожения дронами блиндажей ВСУ на Марьинском направлении

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Опубликованы кадры уничтожения блиндажей ВСУ на Марьинском направлении FPV-дронами.
Опубликованы кадры уничтожения дронами блиндажей ВСУ на Марьинском направлении
  • РИА Новости

Боец с позывным Тишина рассказал военкору RT Владу Андрице, что военные 103-го полка ни на минуту не прекращают работу.

«Давим, постоянно давим. По всем радиоперехватам противник сдерживать наше наступление уже не может. Чувствуется превосходство», — сообщил он.

Ранее расчёт 152-мм гаубицы «Гиацинт-Б» Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожил бронеавтомобиль ВСУ западного производства на Запорожском направлении в районе Работина.

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