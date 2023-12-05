Рогов назвал обычной практикой ВСУ уничтожение несогласных солдат
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«Расправа над несогласными сослуживцами стала привычной и постоянной практикой в рядах ВСУ. Там грозят уничтожением только за мысль сдаться или перейти на мирную сторону. У военнослужащих ВСУ формируют животный страх», — цитирует его РИА Новости.
Он также указал на растущее число украинских военных, желающих сдаться войскам России и перейти на российскую сторону. По его словам, сдавшиеся в плен обеспечены питанием, медицинским обслуживанием, хорошими условиями содержания, а также связью с родственниками.
Ранее СМИ писали, что группа из 25 военнослужащих ВСУ, которая хотела сдаться в плен, была уничтожена своей же артиллерией.