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Рогов назвал обычной практикой ВСУ уничтожение несогласных солдат

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал обычной практикой украинских военных уничтожение своих же несогласных с нынешней ситуацией солдат.
Рогов назвал обычной практикой ВСУ уничтожение несогласных солдат
  • AP
  • © Libkos

«Расправа над несогласными сослуживцами стала привычной и постоянной практикой в рядах ВСУ. Там грозят уничтожением только за мысль сдаться или перейти на мирную сторону. У военнослужащих ВСУ формируют животный страх», — цитирует его РИА Новости.

Он также указал на растущее число украинских военных, желающих сдаться войскам России и перейти на российскую сторону. По его словам, сдавшиеся в плен обеспечены питанием, медицинским обслуживанием, хорошими условиями содержания, а также связью с родственниками.

Ранее СМИ писали, что группа из 25 военнослужащих ВСУ, которая хотела сдаться в плен, была уничтожена своей же артиллерией.

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