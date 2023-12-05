РИА Новости: ВСУ убили 25 своих бойцов, пожелавших сдаться ВС России

Группа из 25 военнослужащих ВСУ, которая хотела сдаться в плен, была уничтожена своей же артиллерией.

Об этом рассказал заместитель командира 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 110-го полка ВС России с позывным «Купол».

По его словам, украинские военные выходили на связь на чистоте 149.200 и выразили желание остаться живыми и попасть обратно к своим семьям.

Командир отметил, что с ними был налажен контакт, а также обозначено место, куда они должны были прийти.

«Но, видимо, киевскому режиму это невыгодно, и киевский режим уничтожил своих военнослужащих», — цитирует военнослужащего РИА Новости.

Также он рассказал, что ВС России на Донецком направлении почти полностью заняли жилую застройку в населённом пункте перед Курахово, откуда ВСУ обстреливают Донецк и другие города и сёла ДНР.

Ранее ВСУ потеряли до 100 военных убитыми и ранеными на Южно-Донецком направлении.