РИА Новости: ВСУ убили 25 своих бойцов, пожелавших сдаться ВС России
Об этом рассказал заместитель командира 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 110-го полка ВС России с позывным «Купол».
По его словам, украинские военные выходили на связь на чистоте 149.200 и выразили желание остаться живыми и попасть обратно к своим семьям.
Командир отметил, что с ними был налажен контакт, а также обозначено место, куда они должны были прийти.
«Но, видимо, киевскому режиму это невыгодно, и киевский режим уничтожил своих военнослужащих», — цитирует военнослужащего РИА Новости.
Также он рассказал, что ВС России на Донецком направлении почти полностью заняли жилую застройку в населённом пункте перед Курахово, откуда ВСУ обстреливают Донецк и другие города и сёла ДНР.
Ранее ВСУ потеряли до 100 военных убитыми и ранеными на Южно-Донецком направлении.