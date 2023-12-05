Армения отказалась участвовать в заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ в Москве
- РИА Новости
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Об этом сообщила пресс-секретарь Симоняна Цовинар Хачатрян.
«Ален Симонян не примет участие в заседании ОДКБ в Москве. Об этом он поставил в известность спикера Госдумы Вячеслава Володина, направив ему официальное письмо. В заседании не примет участие и делегация парламента Армении», — цитирует её заявление ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что Армения со временем полноценно возобновит своё участие в ОДКБ.