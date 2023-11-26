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Песков: Россия надеется, что Армения возобновит полноценное участие в ОДКБ

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что Армения со временем полноценно возобновит своё участие в ОДКБ.
Песков: Россия надеется, что Армения возобновит полноценное участие в ОДКБ
  • РИА Новости

Он сказал об этом в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

Как передаёт ТАСС, позиция Армении, по словам Пескова, хорошо известна.

«Не во всём мы можем согласиться, потому что ОДКБ сохраняет свою востребованность», — отметил он.

Песков выразил надежду, что Ереван со временем возобновит своё участие в организации.

24 ноября армянский премьер Никол Пашинян заявил, что рассчитывает в ближайшее время обсудить отношения с Россией на высшем уровне.

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