Мужчина получил ранения при обстреле Петровского района Донецка со стороны ВС Украины.

Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Петровский район: ранен мужчина 1993 года рождения», — сказано в сообщении ведомства в Telegram.

Ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что три ребёнка и две женщины ранены за неделю БПЛА ВС Украины.