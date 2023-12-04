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СЦКК ДНР: мужчина получил ранения в результате обстрела Донецка ВСУ

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Мужчина получил ранения при обстреле Петровского района Донецка со стороны ВС Украины.
СЦКК ДНР: мужчина получил ранения в результате обстрела Донецка ВСУ
  • © РИА Новости / Сергей Аверин

Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Петровский район: ранен мужчина 1993 года рождения», — сказано в сообщении ведомства в Telegram.

Ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что три ребёнка и две женщины ранены за неделю БПЛА ВС Украины.

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