WP: Марк Милли в августе выражал разочарование стратегией Залужного на фронте

Американские военные уже в августе открыто выражали разочарование в контактах с украинскими коллегами, пишет The Washington Post. Так, Марк Милли, занимавший пост главы комитета начальников штабов США, напрямую задавал главкому ВСУ Валерию Залужному вопросы о том, что тот делает.

«К августу Милли тоже начал выражать некоторое разочарование. Он начал говорить Залужному: «Что ты делаешь?» — сказал газете высокопоставленный представитель администрации Джо Байдена.

Украинские власти, в свою очередь, настаивали на том, что Запад «просто не предоставляет им авиацию и другое вооружение, необходимое для успеха общевойсковой стратегии», отмечает издание.

Также WP пишет, что во время планирования контрнаступления ВСУ между американскими и украинскими властями наблюдались сильные разногласия по поводу стратегии, тактики и тайминга боевых действий.

В частности, украинцы «колебались, утверждая, что они не готовы к этому без дополнительного вооружения и подготовки».