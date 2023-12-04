WP: Марк Милли в августе выражал разочарование стратегией Залужного на фронте
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«К августу Милли тоже начал выражать некоторое разочарование. Он начал говорить Залужному: «Что ты делаешь?» — сказал газете высокопоставленный представитель администрации Джо Байдена.
Украинские власти, в свою очередь, настаивали на том, что Запад «просто не предоставляет им авиацию и другое вооружение, необходимое для успеха общевойсковой стратегии», отмечает издание.
Также WP пишет, что во время планирования контрнаступления ВСУ между американскими и украинскими властями наблюдались сильные разногласия по поводу стратегии, тактики и тайминга боевых действий.
В частности, украинцы «колебались, утверждая, что они не готовы к этому без дополнительного вооружения и подготовки».