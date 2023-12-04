Минобороны Армении: военный погиб при обстреле со стороны Азербайджана

Минобороны Армении сообщило, что армянский военный погиб в результате обстрела со стороны Азербайджана.

«4 декабря около 14:35 (13:35 мск) Вооружённые силы Азербайджана открыли огонь в направлении армянских позиций, расположенных в районе Бардзруни (Вайоцдзорская область)», — говорится в сообщении армянского министерства.

По данным ведомства, погиб военный воинской части НМО Герасим Аракелян.

Организовано расследование для установления обстоятельств произошедшего.

18 ноября Министерство обороны Армении заявило, что армянский военнослужащий получил ранения в результате обстрела со стороны Азербайджана. Вместе с тем в азербайджанском военном ведомстве эту информацию опровергли.