Минобороны Армении: военный погиб при обстреле со стороны Азербайджана
- AP
«4 декабря около 14:35 (13:35 мск) Вооружённые силы Азербайджана открыли огонь в направлении армянских позиций, расположенных в районе Бардзруни (Вайоцдзорская область)», — говорится в сообщении армянского министерства.
По данным ведомства, погиб военный воинской части НМО Герасим Аракелян.
Организовано расследование для установления обстоятельств произошедшего.
18 ноября Министерство обороны Армении заявило, что армянский военнослужащий получил ранения в результате обстрела со стороны Азербайджана. Вместе с тем в азербайджанском военном ведомстве эту информацию опровергли.