WP: глава ЦРУ Бёрнс предупреждал, что борьба ВСУ против ВС России будет тяжёлой

Директор ЦРУ Уильям Бёрнс, ранее работавший послом США в России, в течение последнего года посещал Украину, «вероятно, чаще других высокопоставленных чиновников», пишет The Washington Post. Некоторые его поездки оставались в секрете, отмечают журналисты.

Во время визитов Бёрнс проводил встречи как с украинскими коллегами, так и лично с Владимиром Зеленским и высокопоставленными военными чиновниками.

«Самым мощным оружием» украинцев он назвал «их волю бороться с экзистенциальной угрозой», пишет газета.

Вместе с этим глава ЦРУ предупреждал Киев, что разведслужба США оценивала боевые действия против российской армии как «действительно тяжёлую работу».

Летом The Washington Post писала, что Уильям Бёрнс во время непубличной поездки на Украину в июне обсуждал планы Киева по возвращению территорий и проведению переговоров с Москвой до конца нынешнего года.