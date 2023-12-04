Под Одессой задержали вымогавших у призывников деньги под видом сотрудников СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) в Одесской области задержала группу лиц, которые под видом сотрудников спецслужбы и военкоматов вымогали у призывников деньги. Об этом говорится в Telegram-канале СБУ.

«За разные суммы «откупа» фигуранты обещали потерпевшим не привлекать их к уголовной ответственности за якобы уклонение от мобилизации», — сказано в сообщении.

По представленным данным, обвиняемые носили поддельные шевроны спецслужбы и предъявляли фальшивые документы. Указывается, что за отказ платить деньги они угрожали людям физической расправой.

Теперь задержанным грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Одессе задержали помогающего уклонистам уехать в Европу.