Под Одессой задержали вымогавших у призывников деньги под видом сотрудников СБУ
- РИА Новости
«За разные суммы «откупа» фигуранты обещали потерпевшим не привлекать их к уголовной ответственности за якобы уклонение от мобилизации», — сказано в сообщении.
По представленным данным, обвиняемые носили поддельные шевроны спецслужбы и предъявляли фальшивые документы. Указывается, что за отказ платить деньги они угрожали людям физической расправой.
Теперь задержанным грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Ранее сообщалось, что в Одессе задержали помогающего уклонистам уехать в Европу.