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В Одессе задержали помогающего уклонистам уехать в ЕС

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Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Одессе директора кадрового агентства, который посредством различных схем помогал уклонистам выезжать в страны Европы под видом выезда на «заграничную работу».
В Одессе задержали помогающего уклонистам уехать в ЕС
  • РИА Новости

Об этом говорится в Telegram-канале СБУ Украины.

По имеющейся информации, он выдавал фиктивные справки об инвалидности, а также прятал мужчин в кабинах грузовых фур. Стоимость услуг составляла до $8 тыс. в зависимости от способа и срочности.

Кроме того, был задержан директор фирмы-перевозчика, оба фигуранта арестованы.

Ранее СБУ в Одесской области разоблачила преступную группу, которая вывозила мужчин призывного возраста из страны на машинах скорой помощи.

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