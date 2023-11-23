В Одессе задержали помогающего уклонистам уехать в ЕС
- РИА Новости
Об этом говорится в Telegram-канале СБУ Украины.
По имеющейся информации, он выдавал фиктивные справки об инвалидности, а также прятал мужчин в кабинах грузовых фур. Стоимость услуг составляла до $8 тыс. в зависимости от способа и срочности.
Кроме того, был задержан директор фирмы-перевозчика, оба фигуранта арестованы.
Ранее СБУ в Одесской области разоблачила преступную группу, которая вывозила мужчин призывного возраста из страны на машинах скорой помощи.