СБУ разоблачила группу, вывозившую мужчин за границу на машинах скорой помощи

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в Одесской области разоблачили преступную группу, которая вывозила мужчин призывного возраста из страны на машинах скорой помощи.

В Telegram-канале ведомства говорится, что «трансфер» перевозил мужчин на границу с соседней страной в обход блокпостов.

«В так называемой «зелёнке» уклонистов встречал ещё один участник схемы, который переводил их в соседнюю страну по лесным тропам», — сообщили в СБУ.

Цена соответствующей услуги составляла от $4,8 тыс. с одного человека. Участники группировки получали средства на банковскую карту своего соучастника из южного региона Украины.

Ранее сообщалось, что водитель грузовика на Украине попытался вывезти собственного сына за границу, спрятав его под одеялом.