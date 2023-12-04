Медведчук: Украина стала бедной страной, когда выбрала западный вектор развития
- РИА Новости
В своей статье на сайте объединения он отметил, что Украина в 2023 году ощутила на себе все меры «европейского добрососедства» в торгово-экономической сфере.
Медведчук добавил, что стране навязали «ложный и заведомо проигрышный концепт европейского вектора экономической интеграции», а также создали дискриминационную зону торговли с Европой.
Политик подчеркнул, что всё это на сегодняшний день дополняется новыми ограничительными мерами по отношению к украинским предпринимателям.
Ранее министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что украинский экспорт сократился на 40% из-за блокады границы польскими перевозчиками.