Власти: Ереван и Москва проведут консультации по вещанию в Армении российских ТВ

Заместитель министра высокотехнологической промышленности Армении Авет Погосян заявил, что Ереван и Москва проведут в середине декабря консультации по поводу вещания в Армении российских телеканалов.

Его слова приводит агентство «Арменпресс».

По словам Погосяна, армянская сторона обратилась к России с просьбой о проведении консультаций по вопросу реализации договорённостей, достигнутых между странами в области массовых телекоммуникаций.

«Российская сторона приняла предложение, и на середину декабря запланированы консультации по вопросу нарушений п. 4 и п. 5 межгосударственного соглашения в области массовых телекоммуникаций между Арменией и Россией», — сказал он.

В октябре председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин обратил внимание на заявление «одного из армянских парламентариев» о возможном отключении российских телеканалов в республике.

Он назвал такие высказывания странными.