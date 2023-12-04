Власти: Ереван и Москва проведут консультации по вещанию в Армении российских ТВ
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Его слова приводит агентство «Арменпресс».
По словам Погосяна, армянская сторона обратилась к России с просьбой о проведении консультаций по вопросу реализации договорённостей, достигнутых между странами в области массовых телекоммуникаций.
«Российская сторона приняла предложение, и на середину декабря запланированы консультации по вопросу нарушений п. 4 и п. 5 межгосударственного соглашения в области массовых телекоммуникаций между Арменией и Россией», — сказал он.
В октябре председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин обратил внимание на заявление «одного из армянских парламентариев» о возможном отключении российских телеканалов в республике.
Он назвал такие высказывания странными.