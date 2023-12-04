Опубликовано видео удара дрона российских десантников по пикапу ВСУ в ДНР

RT публикует эксклюзивное видео удара FPV-дрона российских десантников по пикапу ВСУ на Артёмовском направлении в ДНР.

Российский беспилотник настиг трёх украинских военных, когда они на пикапе направлялись в безопасное место.

Один из украинских бойцов, сидящих в кузове, заметил дрон и попытался спрыгнуть за секунду до удара.

После первого прилёта дрона пикап ВСУ получил повреждения. Следом был нанесён удар вторым беспилотником.

Ранее снайперы Немец и Славян, воюющие в зоне спецоперации, рассказали корреспонденту RT Анне Долгарёвой о тонкостях своей работы на Южно-Донецком направлении.