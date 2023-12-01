Снайперы Немец и Славян рассказали RT о тонкостях работы в зоне спецоперации
- РИА Новости
За этими бойцами ведётся охота, противник пытается достать их артиллерией и миномётами. Снайперам приходится лежать в засаде долгие часы в плохую погоду, в основном ночью, закутавшись в антитепловизионный плащ, чтобы скрыться от беспилотников.
Недавно они работали всего в 400 м от позиций ВСУ, ликвидировали двоих.
«Вышли на позицию, нашли себе место и ждали, когда они пойдут. Ждали полночи, отработали и ушли», — рассказали военнослужащие.