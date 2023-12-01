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Снайперы Немец и Славян рассказали RT о тонкостях работы в зоне спецоперации

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Снайперы Немец и Славян, воюющие в зоне спецоперации, рассказали корреспонденту RT Анне Долгарёвой о тонкостях своей работы на Южно-Донецком направлении.
Снайперы Немец и Славян рассказали RT о тонкостях работы в зоне спецоперации
  • РИА Новости

За этими бойцами ведётся охота, противник пытается достать их артиллерией и миномётами. Снайперам приходится лежать в засаде долгие часы в плохую погоду, в основном ночью, закутавшись в антитепловизионный плащ, чтобы скрыться от беспилотников.

Недавно они работали всего в 400 м от позиций ВСУ, ликвидировали двоих.

«Вышли на позицию, нашли себе место и ждали, когда они пойдут. Ждали полночи, отработали и ушли», — рассказали военнослужащие.

Подробнее — в материале RT.

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