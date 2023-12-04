NI: Россия может применить Су-57 при появлении F-16 на Украине
- РИА Новости
«Как только Украина начнёт использовать F-16, поставка которых ожидается в ближайшие месяцы, Россия, скорее всего, в ответ задействует свои Су-57», — говорится в тексте.
Карлин подчеркнула, что российский самолёт имеет преимущество над F-16, так как он может синхронизироваться с наземными радарами.
Ранее портал Military Watch сообщил, что истребитель Су-57 с мини-беспилотниками на борту станет уникальным боевым самолётом в мире.