NI: Россия может применить Су-57 при появлении F-16 на Украине

Россия может применить истребитель пятого поколения Су-57, если на Украине появятся американские F-16. С таким мнением выступила военный обозреватель Майя Карлин в статье для The National Interest (NI).

«Как только Украина начнёт использовать F-16, поставка которых ожидается в ближайшие месяцы, Россия, скорее всего, в ответ задействует свои Су-57», — говорится в тексте.

Карлин подчеркнула, что российский самолёт имеет преимущество над F-16, так как он может синхронизироваться с наземными радарами.

Ранее портал Military Watch сообщил, что истребитель Су-57 с мини-беспилотниками на борту станет уникальным боевым самолётом в мире.