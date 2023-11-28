MWM: российский Су-57 с мини-беспилотниками станет уникальным истребителем

Российский истребитель Су-57 с мини-беспилотниками на борту станет уникальным боевым самолётом в мире.

Об этом пишет портал Military Watch.

«Благодаря способности нести на борту мини-беспилотники Су-57 станет совершенно уникальным боевым самолётом во всём мире», — говорится в публикации.

Как отметили в статье, внедрение БПЛА в арсенал самолётов приведёт к повышению их эффективности в воздушных боях и к улучшению защиты.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник писало, что для истребителя пятого поколения Су-57 созданы мини-БПЛА, которые будут у него на борту.

Так, Су-57 будет запускать несколько дронов одновременно и осуществлять управление этой группой беспилотников.