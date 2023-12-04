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«СТРАНА.ua»: 44% граждан Украины выступили за компромисс в переговорах с Россией

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Почти половина (44%) граждан Украины сообщили о готовности к компромиссам на переговорах с Россией, говорится в материале украинского издания «СТРАНА.ua» со ссылкой на результаты соцопроса группы «Рейтинг».
«СТРАНА.ua»: 44% граждан Украины выступили за компромисс в переговорах с Россией
  • РИА Новости

Отмечается, что 48% жителей Украины выступают за отказ от проведения переговоров и желают продолжения боевых действий. При этом прошлой зимой и летом число сторонников этого мнения составляло 60%.

К компромиссам больше всего готова возрастная группа 18—35 лет (45%), сторонников этого больше в восточной части Украины (51%). Выступающих за продолжение боёв больше в возрастной группе 36—50 лет и на западе страны (по 50%).

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не отказывалась от мирных переговоров с Украиной.

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