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ВС России на Купянском направлении уничтожили склад теробороны ВСУ

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Подразделения группировки российских войск «Запад» уничтожили склад с боеприпасами бригады территориальной обороны ВСУ в Харьковской области.

Об этом, как информирует ТАСС, сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

«Уничтожен склад боеприпасов 113-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе населённого пункта Липцы Харьковской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что потери противника составили до 95 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля и 122-мм гаубица Д-30.

Ранее ВС России поразили центр управления ПВО ВСУ в районе Днепропетровска.

Также ВДВ поразили «Ланцетами» на правом берегу Днепра артиллерию и станцию связи ВСУ.

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