В латвийском Огре могут запретить новогодние салюты в одно время с Москвой

Администрация латвийского Огре может запретить жителям города запускать новогодние салюты в одно время с Москвой.

Об этом сообщает портал Postimees со ссылкой на агентство LETA.

Администрацией города подготовлен проект постановления самоуправления, в котором говорится, что встреча Нового года на час раньше — по московскому времени — может «угрожать национальной безопасности» и будет приравниваться к поддержке России.

В пояснении к документу сказано, что по наблюдениям самоуправления в новогоднюю ночь использование пиротехнических изделий начинается уже в 23:00, что свидетельствует о взглядах и желании отдельных групп общества выразить поддержку и принадлежность к России, что не совпадает с ценностями большинства жителей Латвии.

За нарушение закона об обороте пиротехнических изделий предусмотрена административная ответственность. Физическому лицу грозит штраф от €35 до €350, а юридическому — от €35 до €1400.

Ранее власти Белгородской области ввели временный запрет на продажу и использование пиротехнических изделий.