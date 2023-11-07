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В Белгородской области ввели запрет на продажу и использование пиротехники

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Власти Белгородской области ввели временный запрет на продажу и использование пиротехнических изделий, заявили в правительстве региона.
В Белгородской области ввели запрет на продажу и использование пиротехники
  • РИА Новости

Ограничение будет действовать до 26 января следующего года. В этот период будет запрещено продавать петарды, фейерверки и салюты. В качестве исключения указываются хлопушки и бенгальские огни.

«Кроме того, в период новогодних и рождественских праздников будут усилены меры по обеспечению правопорядка в общественных местах», — говорится в сообщении.

5 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ выпустили по региону 13 снарядов за сутки.

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