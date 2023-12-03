Пушилин: девять человек пострадали при обстреле ДНР 3 декабря
- РИА Новости
«В результате обстрелов со стороны ВФУ сегодня ранения получили девять мирных жителей республики», — написал он в Telegram.
Уточняется, что только в результате сброса боеприпасов с украинского беспилотника в Кировском районе Донецка пострадали две женщины, а также 17-летний парень.
Кроме того, как отметил Пушилин, в Ленинском районе Донецка из-за украинских военных получила ранение девочка 14 лет.
Ранее сообщалось, что ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Никитовский район Горловки.