Пушилин: девять человек пострадали при обстреле ДНР 3 декабря

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что по меньшей мере девять мирных жителей получили ранения при обстреле украинскими войсками территории региона.

«В результате обстрелов со стороны ВФУ сегодня ранения получили девять мирных жителей республики», — написал он в Telegram.

Уточняется, что только в результате сброса боеприпасов с украинского беспилотника в Кировском районе Донецка пострадали две женщины, а также 17-летний парень.

Кроме того, как отметил Пушилин, в Ленинском районе Донецка из-за украинских военных получила ранение девочка 14 лет.

Ранее сообщалось, что ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Никитовский район Горловки.