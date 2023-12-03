ВС Украины сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Никитовский район Горловки

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с БПЛА на Никитовский район Горловки в Донецкой Народной Республике.

Об этом информирует представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 15:00 — населённый пункт Горловка (Никитовский район). Сброшен ВОП с БПЛА», — сообщает ведомство в Telegram.

Ранее Вооружённые силы Украины обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку в Донецкой Народной Республике, выпустив по городам 24 снаряда.