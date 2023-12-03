Украинские войска выпустили по Донецку, Макеевке и Горловке 24 снаряда
Вооружённые силы Украины обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку в Донецкой Народной Республике, выпустив по городам 24 снаряда.
- РИА Новости
Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК.
Отмечается, что такое количество снарядов по городам ДНР ВСУ выпустили с 07:00 мск.
Ранее стало известно, что две мирные жительницы пострадали в Донецке в результате обстрела со стороны ВСУ.
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