Минобороны России показало уничтожение БМП ВСУ на Запорожском направлении

Министерство обороны России опубликовало видеоролик, на кадрах которого запечатлён момент уничтожения двух боевых машин пехоты Вооружённых сил Украины на Запорожском направлении.

Украинскую военную технику обнаружили 3 декабря разведчики Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ. Они передали координаты БМП на пункт управления.

Как можно увидеть на кадрах опубликованного оборонным ведомством видеоролика, одна из машин была уничтожена ударом управляемой ракеты ПТРК «Корнет». Вторую БМП поразили точные выстрелы артиллерии.

Ранее сообщалось, что обе украинские БМП были уничтожены в районе Вербового в Запорожской области вместе с экипажем.