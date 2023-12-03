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Российские десантники уничтожили две украинские БМП под Вербовым в Запорожье

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Российские десантники сожгли две БМП украинских военных в районе Вербового в Запорожской области.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

«Меткими выстрелами артиллерии и пуском управляемой ракеты из ПТРК «Корнет» десантники уничтожили две боевые машины пехоты украинских формирований с экипажами внутри», — заявили в ведомстве.

При этом отмечается, что бой произошёл в районе Вербового.

Ранее российские десантники уничтожили пехоту ВСУ на Артёмовском участке фронта.

Кроме того, Су-25 уничтожили военные объекты и технику ВСУ на Донецком направлении.

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