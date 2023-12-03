МО: российские системы ПВО и РЭБ сбили за сутки восемь украинских БПЛА
- РИА Новости
В оборонном ведомстве уточнили, что украинские беспилотники были сбиты в районах населённых пунктов Подкуйчанск Луганской Народной Республики, Славное и Белогоровка Донецкой Народной Республики, а также Песчановка и Виноградное Херсонской области.
Также российские системы ПВО и РЭБ сбили украинский дрон в районе населённого пункта Вербовое Запорожской области.
В ведомстве добавили, что наряду с этим были сбиты две переоборудованные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты С-200 и одна ракета HIMARS.
Ранее в Минобороны сообщили о восьми самолётах и вертолётах ВСУ, сбитых с 25 ноября по 2 декабря.