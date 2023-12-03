МО: российские системы ПВО и РЭБ сбили за сутки восемь украинских БПЛА

Восемь беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины были сбиты за минувшие сутки российскими системами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Информацию об этом предоставили в Министерстве обороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что украинские беспилотники были сбиты в районах населённых пунктов Подкуйчанск Луганской Народной Республики, Славное и Белогоровка Донецкой Народной Республики, а также Песчановка и Виноградное Херсонской области.

Также российские системы ПВО и РЭБ сбили украинский дрон в районе населённого пункта Вербовое Запорожской области.

В ведомстве добавили, что наряду с этим были сбиты две переоборудованные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты С-200 и одна ракета HIMARS.

Ранее в Минобороны сообщили о восьми самолётах и вертолётах ВСУ, сбитых с 25 ноября по 2 декабря.